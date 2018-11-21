Instagram’dan fenomenleri üzecek güncelleme!

Instagram, sahte beğeni ve takipçilerle ilgili olarak mücadele programı başlattı. Bugünden itibaren kullanıcılara uyarılar gönderilecek.

Güncellenme 21 Kasım 2018 16:54

Twitter tarafında sürekli olarak gündeme gelen sahte hesap ve etkileşimlere, Facebook bünyesinde yer alan Instagram tarafından da savaş açıldı.

Instagram tarafından atılan adıma göre takipçi ve beğeni sayılarında ciddi bir düşme görülecek. Şirket tarafından yapılan duyuruda Instagram’da üçüncü parti uygulamaları kullanılarak sahte beğeni, yorum ve takipçi alan kullanıcıların üyeliği iptal edilecek.

Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı dünya genelinde 1 milyar iken Türkiye’de bu rakam 37 milyonu geçmiş durumda. Instagram “Son zamanlarda, hesapların izleyicilerini yapay olarak büyütmek için üçüncü taraf uygulamaları kullandıklarını gördük. İnsanlar Instagram’a her gün, gerçek etkileşimler ve gerçek deneyimler yaşamak için geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Platformda gerçekleşen etkileşim ve deneyimlerin aslı olmayan etkinlikler tarafından bozulmadığından emin olmanın sorumluluğunu Instagram’ın taşıdığını ve özgün olmayan takip, yorum ve beğenileri üreten üçüncü taraf uygulamaların ve şirket topluluklarının kuralları ve kullanım şartlarını ihlal ettiğini ifade etti.

Nasıl adımlar atılacak?

Instagram tarafından açıklamada “Bugünden başlayarak, popülerlik seviyelerini artırmak için üçüncü taraf uygulamalarını kullanan hesapların asılsız beğenilerini, takiplerini ve yorumlarını kaldırmaya başlayacağız. Bu hizmetleri kullanan hesapları tanımlamaya ve özgün olmayan etkinlikleri kaldırmaya yardımcı olmak için makine öğrenimi araçları oluşturduk.” İfadesine yer verildi.

İlk olarak üçüncü taraf uygulamaları tarafından kullanıldığı belirlenen hesaplara verilen yorum, beğeni ve takipçilerin kaldırıldığına yönelik bir mesaj iletilecek.

Üçüncü taraf uygulamalara Instagram bilgilerini bilerek veya bilmeyerek paylaşanlara bir mesaj gidecek hesaplarına erişimlerin engellenmesi şifrelerini değiştirmeler istenecek.