Instagram’dan çevrimiçi görünme özelliği!

En büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına arkadaşlarının online olup olmadıklarını gösterme imkanı sunuyor.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 17:43

Instagram hikayelere özel reaksiyon ve takipçi silme özelliklerini geliştirirken arkadaşların çevrimiçi görülmelerini de sağladı. Eski mesajlaşma uygulamalarında bulunan online iken yeşil yanma özelliği biliniyor. Ancak Instagram’da yanan yeşil ışık istenildiği takdirde kapanabiliyor.

Bu özellikle iki hedef belirleniyor birincisi paylaşım yaparken takipçilerle olan etkileşimin artması bir diğeri ise Instagram Direct üzerinden gerçekleşen mesajlaşma ve konuşma oranının artması.

Facebook son zamanlarda yaptığı yenilik ve güncellemelerle mesajlaşmaları tek kanaldan kendi üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor. Özellikle Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram’ın kendisinde olduğunu var sayarsak bu tezin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor.

Peki yeşil nokta nasıl kapatılır?

Son görülmenin kapatılması gibi yeşil noktanın da kapatılması mümkün. Bunu gerçekleştirmek için yapmak gereken Ayarlar bölümüne girip, Hareket Menüsü alanından Hareket Durumunu Göster seçeneğini kapatarak işlemi başarı ile gerçekleştirmiş olursunuz. Böylece takipçileriniz artık sizin yeşil olduğunu görmeyecek ve bun bağlı olarak siz de onları göremeyeceksiniz.