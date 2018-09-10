Instagram’dan anne babalara yenilik!

Instagram yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar tarafında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Güncellenme 10 Eylül 2018 12:56

En çok bağımlılık yapan platformlar arasında yer alan Instagram, yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yoğun olarak kullanılıyor. Instagram tarafından da bilinen bu durum yeni bir hizmetin devreye sokulmasına neden oldu.

Ebeveynlerin çocuklarının bu uygulamayı daha güvenli olarak kullanmasına neden olacak ve onlarla daha etkili iletişim kurmalarını sağlayacak ebeveyn kılavuzu ile Instagram’a yönelik bazı pratik bilgiler yer alacak. Kılavuzda yer alacak bilgilerin bir kısmı gizlilik ayarları, hesap nasıl açık ve gizli hale getirilir ve içerik kontrolü tarzı bilgiler yer alıyor.

Bu sayede küçük yaşta kullanıcılar daha güvende tutmayı kontrol altında tutmak anne babaları sosyal medya hakkında bilgiler sunan Instagram, ilerleyen süreçte çok daha fazla çocuklar için rol modeller sunmayı hedefliyor.