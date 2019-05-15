Instagram'dan anket yaptı, sonuç "ölüm" çıkınca intihar etti

Genç bir kız sosyal medya hesabından yaptığı ankette çoğunluğun "ölüm" demesi nedeni ile hayatına son verdi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 14:23

Malezyalı genç bir kız Instagram hesabından yaptığı ankette takipçilerinden "Ölüm ve yaşam" arasında seçim yapmasını istedi. Genç kız, çoğunluğun ölümü seçmesi nedeni ile hayatına son verdi.

Olay, Malezya’nın Salavak eyaletinde yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki genç kız, Instagram hesabında bir anket paylaştı ve takipçilerine “Gerçekten önemli. Bana ölüm ya da yaşamı seçme konusunda yardım edin” diye seslendi.

Çoğunluk “ölüm” dedi

Çoğu kullanıcının ‘ölüm’ demesi üzerine genç kızın kendisini öldürdüğü iddia edildi. Polisin yaptığı incelemelere göre yüzde 69 ankette ‘ölüm’ dedi.

Oy kullananlar intihara teşvikten yargılanmalı

Olayın duyulması tartışma yarattı. Avukat ve milletvekili Ramkarpal Singh, genç kızın ölmesi yönünde oy kullananların intihara teşvik nedeniyle suçlanmaları gerektiğini söyledi

Instagram'da yanıt verenlerin 'yaşam' seçeneğini işaretlemesi halinde genç kızın hayatta olacağına inandığını söyleyen "Singh, “Kullanıcıların çoğu, kendi hayatına son vermek konusunda cesaret vermeseydi genç kız bugün yaşıyor olur muydu? Eğer profesyonel yardım alması önerilseydi bunu yapar mıydı? Gerçekten kullanıcıların yüreklendirmesi hayatına son verme kararını etkiledi mi?” diye sordu. Singh, “İntihara teşebbüs bu ülkede suç olduğu için, belki de birini intihara teşvik etmek de suç olmalı” diyerek konunun araştırılmasını istedi.

Hassas içerikleri engelleyecek

Yaşanan olay akıllara bir kez daha sosyal medya kuruluşlarının politikalarını getirdi. Instagram Şubat ayında bir açıklama yaparak, hassas ekranlar özelliğini yayına alarak kendine zarar verme fikri bulunduran içeriklerin gizleneceğini duyurmuştu