Instagram’dan açıklama “Öyle bir güncelleme söz konusu değil”

Sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, algoritmasını eski haline çevireceği söylentilerine yanıt verdi.

Güncellenme 16 Mart 2018 10:27

Önceden olduğu gibi paylaşımları kronolojik bir sıraya göre yapılacağı yönünde söylentiler çıkınca Instagram’dan yanıt gecikmedi. Kullanıcılar tarafında heyecanla beklenen kronolojik sıralama konusunda Instagram’dan yalanlama gecikmedi. Gelen açıklamada kullanıcılar tarafından eleştirilen ve devre dışı bırakılması istenilen paylaşım akışı algoritmasının değişmeyeceği yönünde oldu.

Fotoğrafçı Jack Harding tarafından Instagram hikayeler kısmında paylaştığı aşağı doğru ekranı kaydırdıkça zamanlamaya göre paylaşılmış fotoğrafların çıkması kullanıcılar tarafından heyecan uyandırdı. Kısa sürede yayılan habere göre henüz deneme aşamalarında sınır kullanıcıya sunulan eski algoritmanın kısa sürede tüm kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılacağı yönünde oldu. Ve kullanıcılar eski algoritmaya dönmenin heyecanını yaşadı. Instagram kanadından gelen açıklamada böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığı yönünde oldu.

Instagram sözcüsünden açıklama

Instagram sözcüsünün Digital Trends web sitesinde bulunduğu açıklamada, fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’ın kronolojik sıra algoritmasına geri dönmeyeceğini ve bu konu ile ilgili olarak da her hangi bir ters çalışmasının yapılmadığını ifade etti.

Beğeni ve etkileşim önemli

Instagram paylaşımları sıralarken kronolojik bir sıraya göre değil birçok faktörü hesaba katarak hangi paylaşımın daha önce görüntüleneceğini hesaplıyor. Bu sıralamada söz konusu önce çıkan paylaşımın aldığı beğeni ve etkileşim sayısının oranı da büyük önem taşıyor.

Kronolojik sıra mümkün

Instagram’a çok fazla giriş yapan kullanıcılar, içerik akışlarında çoğu zaman kronolojik bir sırayla karşı karşıya kalabilirler bunu nedeni ise Instagram’ın yeni algoritmasında bulunan aynı gönderiyi ikinci kez kullanıcıya göstermemek kuralıdır. Instagram, kullanıcıya aynı gönderiyi ikinci kez göstermemek için çok sık giriş yapan kullanıcıya kronolojik bir sıralama sunuyor. İçerikleri çok hızlı tüketen kullanıcılar, takip ettiklerin çok fazla içerik paylaşmamasına bağlı olarak algoritma çalışmaz ve kronolojik bir sıralama ortaya çıkar.