Instagram’da video süreleri uzuyor mu?

Instagram kullanıcılarına sunmayı planladığı yeni özelliğinde video sürelerinin kısıtlanmasını kaldırmayı hedefliyor.

Güncellenme 12 Haziran 2018 01:03

Instagram yeni özelliği ile birlikte video sürelerini uzatmayı planlıyor. Şuan hikayeler için 15 saniye olan en uzun süre, akış gönderileri için maksimum 60 saniyedir. Ancak yeni özellikle birlikte bu özellik 1 saate kadar uzaması bekleniyor.

Dikey videolar için geçerli

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Instagram, Youtbe ve Facebook için büyük bir rekabet ortamının oluşmasına imkan sağlamaktadır. Henüz kesin olmayan bu yeni özellik dikey videolar için geçerli olması bekleniyor.

Instagram Hikayeleri için baz alınan dikey videoların 1 saatlik hallerinin hikayeler özelliği için mi yoksa gönderiler için mi kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Şuan kısıtlamalar Instagram’da Hikayeler kısmı için 15 saniye ile akış gönderilerinde ise bu durum 60 saniyeyle sınırlandırılmış durumda.

Kasım 2017 verileri göz önüne alındığında Instagram’ın 800 milyonun üzerinde kullanıcısı mevcutken bu kullanıcıların 300 milyonun üzerindeki bir kısmı aktif kullanıcılar arasında yer almaktadır.