Instagram’da ne kadar online kalıyorsunuz?

Facebook ve Youtube’tan sonra Instagram da kullanıcılarının uygulama içerisinde ne kadar durduklarını görebilecekleri bir özellik getirdi.

Güncellenme 23 Kasım 2018 12:29

Sosyal medya devlerinden olan Instagram, kullanıcıların uygulama üzerinde ne kadar aktif olduklarını görebileceklerini özelliği Türkiye’ye de açtı.

Yeni özellikte günlük kullanımı sınırlama ve anlık bildirimleri ister geçici isterseniz de kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Bu özelliklere kullanıcılar Instagram’ın son güncellemesi ile birlikte ulaşabilecekler.

Nasıl erişilecek?

Yeni özelliğe kullanıcılar, Instagram uygulamasının sağ üst bölümünde duran ‘Ayarlar’ sekmesi ardından ‘Hesap’ bölümüne geçip ‘Hareketler’ sekmesi ile ulaşabilecek.

‘Hareketler’ sekmesi ile birlikte kullanıcılar Instagram üzerinde geçirdikleri günlük ortalama süreler, son bir haftalık kapsamda gün gün inceleyebilecekler. Bu alan aynı zamanda kullanıcılara Instagram’da geçirilen süreyi kişilerin yönetmesine de imkan tanıyacak.

Aynı zamanda kullanıcılar ‘Zamanını Yönet’ adlı bölümde belirledikleri süreyi tamamladıklarında ‘Günlük Hatırlatma Ayarla’ özelliği ile Instagram’da hangi bildirimleri almak istiyorlarsa onu seçebilecekler ve bunu ‘Bildirim Ayarları’ üzerinden yapacaklar.