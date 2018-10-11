Instagram'da iki faktörlü kimlik doğrulama dönemi

Son zamanların en popüler sosyal medya aracı Instagram'a iki faktörlü kimlik doğrulama getirildi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 15:44

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a yeni bir özellik getirildi. Son zamanlarda pek çok güvenlik açığı bulunan uygulamanın bu yeni özelliği ile hesabınızı güvenli bir hale getirebilirsiniz.

İki adet doğrulama kodu geliyor

İki faktörlü kimlik doğrulması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.

SMS geliyor

Son geliştirme ile bu özelliği kullanırken SMS beklemek zorunda kalmayacaksınız. İki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğine tıkladığınızda önünüze kimlik doğrulama uygulaması adı altında bir madde çıkacak. Bunu seçtiğinizde ise telefonunuzda bu kodu sağlayabilecek bir uygulamanın olup olmadığı kontrol edilecek. Eğer yoksa indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza girmek için gereken doğrulama kodu bu uygulama üzerinden sağlanacak.

Bu uygulamanın amacı güvenlik

Uygulamanın amacı herhangi bir şekilde SIM kartınız başka birinin eline geçerse hesaplarınızın kötüye kullanılmasını önlemek. Yani uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren SIM kartınızın başkasının elinde olması da hesabınıza girmek için yeterli olmayacak.