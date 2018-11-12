Instagram’da fenomen olmak istiyorsanız!...

Türkiye, 37 milyonun üzerinde Instagram kullanıcısı ile birlikte dünyada 5. ülke oldu. Peki Türkiye’de fenomen olmak için nelere dikkat etmek gerekir?

Güncellenme 12 Kasım 2018 13:13

En popüler sosyal medya platformlarından bir olan Instagram’ın en çok etkileşim ve beğeni alan gün ve saatleri belli oldu. Fenomen.io tarafından yapılan araştırmaya göre Instagram algoritmasına derlediği bilgilerde Instagram’da daha çok beğeni ve etkileşim almak için paylaşımları hafta içi öğleden sonra, hafta sonu ise en geç öğleye kadar yapmak gerektiğini ilan etti.

Türkiye 5. Ülke

Şirketin yaptığı araştırmada göze çarpan bir başka detay ise Ekim 2018 itibariyle 37 milyon kullanıcısı ile birlikte Türkiye, Instagram2ın en fazla kullanıcıya sahip 5. Ülkesi konumuna geldi.

Peki Türkiye’de fenomen olmak için en etkili paylaşım gün ve saat aralığı hangisi?

Pazartesi -12:00- 14.00; 17.30-18.30

Salı – 12.30-14.00; 19.30-21.00

Çarşamba – 16:30-18.30; 19.00-21.00

Perşembe - 16:00-18.00, 19.00-21.30

Cuma –16.30-18.00, 01.00-05:00

Cumartesi - 10:30-12.30

Pazar – 10.00-12.00

Hangi etiketleri (hashtag) kullanmak gerekir?

Fenomon.io, fenomen olmak için hangi etiketleri kullanmak gerektiği noktasında da araştırmalar yaptı. Türkiye’nin en fazla takipçiye sahip ve en fazla etkileşim alan hesapları üzerinde yaptığı araştırmaya göre uygun hashtag’leri belirledi.

İşte Türkiye’nin en popüler etiketleri (hashtag):

Instagram Türkiye Hashtag’leri

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Instagram Yolculuk Hashtag’ları

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Instagram Moda Hashtag’leri

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