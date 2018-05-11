Instagram’a yeni özellik

Instagram kullanıcılarını yeniliklerle şaşırtmaya devam ediyor. İki seçenekli anketin yanı sıra bir de emojili anket yeniliğini getirdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 16:09

Sosyal medya devi Instagram yaptığı yenilikler kullanıcılarına bir çok özelliği sunmaya devam ediyor. Etkileşimi artırmaya yönelik yaptığı yenilikte ise kullanıcılar emoji kaydırıcısı yardımıyla sorulan soruya yanıtın büyüklüğünü ve küçüklüğünü belirleyecek.

Anketler renklendi

Daha önceki ki seçenekli anket sistemi ile birlikte renksiz olana anketler yerine bir yenisini ekleyen Instagram, anketlerini renkli emojili samimi bir hale sokmuş oldu. Böylece Instagram anketleri renkli ve eğlenceli bir hal almış oldu.

Kullanıcılar emoji ile yanıtlayacak

Takipçilere anket yapmak isteyen kullanıcılara cevap belirlediği emoji ile gelecek. Instagram’ın güncellenen sürümü ile birlikte emoji anketini hikayeden eklenen görsel üzerine çıkartma ekler gibi ekleyip belirleyebiliyorsunuz. Puanlamayı emojinin kaydırılması ile bilrikte veriyorlar. Emojinin hangisi olacağına ise anketi yapan kişi belirliyor. Emojiyi belirlerken de çıkartmalar bölümünden yeni seçeneğinde dokunarak tüm adımları tamamlamanız yeterli olacaktır.

Yeni özellik kimlerde?

Instagram’ın yeni gözdesi emoji kaydırma çıkartması şuan da Android ve iOS cihazlarında 44. Sürüm güncellemesiyle birlikte yayımlandı. Bu özelliğin şuan da tüm kullanıcılar için aktif değil deneme sürümü olarak belli kullanıcılarda olduğu kademeli olarak diğerlerinin de kullanımına sunulacağı hedefleniyor. Bu özellik henüz sizde yoksa kullanmak için biraz beklemeniz gerekebilir.

Müzikli çıkartmalar da geliyor

Instagram geçtiğimiz günlerde uygulamaya yeni özelliklerde geleceğinin sinyalini vermişti. Bunların başında ise hikayeler özelliğine eklemeyi planladığı müzikli çıkartmalar olmuştu. Henüz kullanıcılara sunulmamış olan bu özelliğin izlerine rastlandı.

Koda rastlandı

Bu özelliğin geleceğine dair ip uçlarına ise kodlar içerisinde ‘müzik ara’ isimli bir tuşun görülmesinin ardından böyle bir özelliğinde kullanıcılara sunulacağı tahmin edildi. Bu özelliğin kullanıcılara sunulmadan önce test aşamasından geçmesi gerekeceği için uygulamanın bu yeniliğe kavuşması için en az bir kaç ay bekleneceğini söylemek mümkün.