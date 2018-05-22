Instagram’a o özellik geldi!

Facebook bünyesinde bulunan sosyal medya devi Instagram’ın test aşamasında olan yeni özelliği doğrulandı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 16:38

Sosyal medya devi kullanıcılarının aşırı kullanımını ilişkin uyarlarda bulunabilecek.

Hepsini gördünüz

Instagram, sosyal medya da çok fazla zaman geçiren kullanıcılarını ‘hepsini gördünüz’ özelliği getirerek bağımlılığın önüne geçmeyi hedefliyor. Son 48 saat içerisinde paylaşılan tüm postları görmelerinin ardından kullanıcılarına gezinmeye ara vermeleri konusunda uyarı da bulunacak. Gezinmeye devam etmek isteyen kullanıcılar devam edecek ancak çok fazla online olduğu uyarısını görmüş olacak. Böylece yaptığının çok da sağlıklı olmadığını hatırlamış olacak.

Test aşamasında

Şuan test aşamasında olan ‘hepsini gördünüz’ özelliği ne zaman kullanıcılarının hizmetine sunulacağı henüz belli değil. Ancak kısa sürede bu özelliğinde aktif olacağı bekleniyor.

Instagram sözcüsü TechCrunch sitesinde yaptığı konuşmada özelliğin doğruluğunu onaylarken ne zaman kullanıcılara ulaşacağı noktasında soruları yanıtsız bıraktı.

Instagram’ın yeni özelliği tehlikeli mi?

Geçen haftalarda Android kullanıcılarının hizmetine sunulan beğendiği fotoğrafı hikayende paylaş özelliği kullanıcılar tarafından bir tehlike oluşturabilir mi?

Özelliğin duyurulması ile birlikte pek çok kimsenin aklında istenilmeyen kişilerin fotoğrafımızı paylaşmasına nasıl izin vermeyiz sorusu belirdi. Bu konu ile ilgili yapılması gereken çok kolay. Başkalarının sizin fotoğrafınızı paylaşmasını izin vermiyorsanız yapmanız gereken iki şey var. Bunlardan birisi hesabınızı gizli hale getirmek. Diğer bir yöntem ise Ayarlar menüsünden ‘Hikayelerde Yeniden Paylaşma’ seçeneğini hayır olacak şekilde değiştirmek yeterlidir. Bu özellik henüz iPhone’ler için gelmemiş olsa da ayarlama iOS özellikler içinde mevcut. Söz konusu özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone cihazlar içinde aktif olacağı bekleniyor.