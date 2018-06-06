Instagram’a bildirim ikonu geliyor!

Her gün yeni bir özellikle kullanıcı karşısına çıkar Instagram, şimdi ise Facebook bildirim ikonu ile gündeme geldi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 14:46

Sosyal ağ devi Facebook, Instagram ile birleştirilme hazırlığı içerisinde. Yeni özelliğin devreye girmesi ile birlikte Facebook hesabı olan her kullanıcının Instagram profilinin üst alanında bir de Facebook ikonu bulunacak.

Kullanıcılar son zamanlarda Facebook bildirimlerinin artmasından şikayete ediyorlardı. Ancak bu şikayetlerin dozu yeni güncelleme ile birlikte biraz daha artacak. Facebook çok yakın bir tarihte Instagram’a bir çıkarma yapma hazırlığı içerisinde.

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, şu aralar Facebook bildirimlerinin Instagram üzerinde de görülmesine imkan sağlayacak bir özellik üzerine çalışmalar yaptığını duyurdu. Üst kısımda bulunan alanda bildirim yoğunluğuna göre rakamlar bulunacak. Bu ikon yardımı ile kullanıcı kısa yoldan Facebook hesabına da erişmiş olup hemen bağlanabilecek.

Uygulama deneme aşamasında

Bir kullanıcı tarafından Reddet’te bir uygulamanın beta versiyonuna erişim olduğunu söylemesinin ardından Instagram sözcüsü tarafından bu uygulamanın doğru olduğu yönünde bir açıklama geldi. Ancak bu özelliğin tam olarak ne zaman devreye gireceği ve beraberinde başka yenilikleri de getirip getirmeyeceği bilinmiyor. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde gelişmeler kendini göstermiş olacaktır.