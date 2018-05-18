Instagram’a beklenen o özellik geldi!

Uzun süredir kullanıcıları tarafından beklenen paylaşılan fotoğrafı tekrar paylaşma özelliği nihayetinde artık devreye girdi.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 16:26

Kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla beklenen ve sosyal medya devi Instagram tarafından üzerinde çalışılan paylaşılmış fotoğrafı tekrar paylaşma özelliği sonunda kullanıma açıldı.

Üçüncü taraflara ihtiyaç yok

Instagram kullanıcıları sonunca üçüncü taraflara yani başka uygulamaları kullanmak zorunda kalmadan beğendikleri bir fotoğrafı kendi takipçileriyle de paylaşabilecek. Ancak bu sunulan özellik doğrudan kendi profilinde paylaşma olarak değil hikayende çıkartma olarak eklemeye yardımcı oluyor. Bu sayede paylaştığınız fotoğrafta yorum bölümü olmadan sadece sadece fotoğrafın gerçek sahibinin adı görünerek çıkartma olarak ekrana eklenebiliyor.

Nasıl kullanılır?

Beğendiğiniz fotoğrafı kendi hikayenizde takipçilerinizle paylaşmak için önce önce fotoğrafın altından bulunan kağıt uçağa benzeyen ikona tıklayıp karşınıza çıkan listede fotoğrafı herhangi bir arkadaşınıza göndermek seçeneği yerine listenin en başında duran “onunla hikaye oluşturma” seçeneğini tıklayın. Fotoğrafı çıkartma olarak hikayeye ekleyip üzerine yazılar yazıp, büyütüp küçülterek istediğiniz gibi boyutlandırabilir ve arka planı da dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

Sadece Android’de

Şuan sadece Android yazılıma sahip akıllı cihazlar tarafından kullanılabilen yenilik kısa süre de iOS kullanıcılarına da sunulacağı bekleniyor.

Emoji ile karar

Geçtiğimiz günlerde hikayeler kısmına getirdiği yeni özellikle gündeme gelen Instagram o zaman da adında söz ettirmişti. O özellikte hikayeler kısmında paylaşılan görsel veya video üzerinde emoji ile anket oluşturulabiliyordu. Oluşturulan ankete yanıtı emoji üzerinden verebiliyordunuz. Yanıtın değerini emoji kaydırarak çok veya az olacak şekilde de verebiliyorsunuz.

Daha önce sadece iki seçenek konarak yapılan ankete alternatif olarak bir de emoji ile yanıt verme anketi eklendi. Ve sadece bir emoji değil istediğiniz emojileri kullanarak anket oluşturabiliyorsunuz. Ancak şuan sadece Instagram güncellemelerinde 44. Sürüme sahip olabilenler bu yenilikten faydalanabiliyorlardı. Ve bu yeni özellik hala tüm kullanıcılara açılmış değil kademeli olarak kullanıcılara açılmaktadır. Tüm kullanıcıların hizmetine açılması için biraz daha beklemek gerekebilir.