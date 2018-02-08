Instagram yeni bir güncelleme daha yaptı!

Instagram getirdiği yeni güncelleme ile kullanıcılar hikayesinde video ve görüntü paylaşmadan durumu hakkında bilgi veren paylaşımlar yapabilecek.

Güncellenme 08 Şubat 2018 15:49

Instagram, Story özelliğine yeni bir güncelleme getirdi. Fotoğraf veya video çekmeden, akıldakini yazı halinde paylaşılabilecek "Hikayelerde Yazı Modu" hayata resmen geçirdi. Yazı Modu, fotoğraf ve video çekmese bile paylaşımda bulunmak isteyen kişilere akıllarındakini paylaşma seçeneği sunuyor. Yaratıcı bir font ve farklı yazı stilleri ile kullanıma sunulan güncelleme bakalım beğenilecek mi?

Yazı Modu'nu nasıl kullanırım?

Kamerayı açtıktan sonra yazı seçenğine geçin, hazır olduktan sonra çıkartmalar ve diğer seçenekler için ">" butonuna basın, aklınızdan o anda ne gçeiyorsa yazın; yazı tipini de üstteki tuşa dokunarak değiştirin. Arka plan rengi, metin rengi, vurgu rengi gibi ögeleri kişiselleştirebilirsiniz. Fotoğraf makinesi simgesine dokunarak arka plan fotoğrafı da ekleyebilirsiniz.