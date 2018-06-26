Instagram video süreleri uzadı!

Instagram bir süredir gündemde olan video sürelerini uzatacak söylentilerini gerçekleştirdi ve artık 60 dakikalık videolar yüklenebilecek.

Güncellenme 26 Haziran 2018 17:22

Instagram kullanıcılarına 60 saniyelik yani 1 dakikalık video paylaşma özelliği vermişti ancak son zamanlarda bu sürenin 10 dakikaya kadar çıkaracağı bekleniyordu. TechCrunch’ta yer alan haberlere göre kısa bir süre sonra Instagram keşfet bölümünde IGTV bölümünün de yer alması bekleniyor.

IGTV nedir?

Instagram sunduğu son güncelleme ile birlikte getirdiği yenilikte kullanıcılarına Youtube’da olduğu gibi vlog benzeri videoları paylaşmasına imkan tanıyacak. Son güncelleme ile birlikte IGTV’de zaman sınırlaması 15 saniye ile 60 dakika arasında olacak. Aynı zamanda 4K görüntü kalitesi sunduğu gibi kullanıcılarına dikey ve tam ekran olacak şekilde videolar paylaşılabilecek.

Keşfet bölümüne IGTV’ninde eklenmesi ile birlikte Instagram pek çok sosyal medya mecrasının özelliklerini bir araya getirmiş olacak. Bu durum en fazla Instagram fenomenlerinin işine yarayacağa benziyor. Böylece zaman kısıtlaması olmadan 1 saate kadar uzun videolar yükleyebilecekler.