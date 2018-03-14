Instagram ve Snapchat'te GIPHY krizi!

Irkçı içeriklere sahip olması nedeniyle GIPHY entegrasyonunu Instagram ve Snapchat askıya aldı.

Güncellenme 14 Mart 2018 11:26

Instagram ve Snapchat uygulamalarında bulunan GIPHY entegrasyonu ırkçı içerik bulunması gerekçesiyle entegrasyonu askıya aldıklarını duyurdular.

Görseller üzerindeki hareketli görseller

GIPHY fotoğraf paylaşırken üzerine eklenen mizahi hareketli görsellerdi, Snapchat’in eklemesi ardından ezeli rakibi Instagram’da uygulamaya GIPHY entegrasyonunu ilave etmişti. Kullanıcılar tarafından severek kullandıkları entegrasyon, bu senenin başında kullanıcıya sunuldu ve hikayeler kısmında içeriklere eklenerek kullanılıyordu.

Irkçı GIF yüzünden askıya alındı

Instagram ve Snapchat GIPHY içerisinde yer alan ırkçı GIF nedeniyle sosyal ağların hikayeler kısmında kullanılan entegrasyonu askıya aldıklarını duyurdular. Bahsedilen GIF Amerikan kültürü tarafından hassas kabul gören bir kelime olan nigger yani zenci anlamına gelen kelime üzerinden mizah yapılıyordu.

Snapchat ve Instagram’dan peş peşe gelen açıklamalarda sosyal ağlarda bulunan entegrasyonun kaldırıldığını ve firma hakkında soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Yaşanan durumla ilgili açıklamada bulunan GIPHY ekibi, fark edilen GIF’in kendi içerik kurallarına da uymadığını ve ihlal ettiğini fark edilerek sistemden kaldırıldığını belirtti. Şirket yatığı açıklama sırasında GIF’in platforma girmesine neden olan içeriğin moderasyon filtremelerinden meydana gelen bir sorundan kaynaklandığını ifade etti.

Yeni moderasyon filtresinin devreye girmesinin ardından GIPHY entegrasyonu sosyal ağlarda yani Snapchat ve Instagram’da yine entegre olması bekleniyor.

Instagram’da beklenen o özellik geri geliyor

Facebook’un satın alınması üzerine algoritmasını değişen Instagram, eski özelliğine geri dönüyor. Kronolojik gösterim yani en son paylaşılan fotoğrafın ilk gösterilmesi özelliği geri geliyor.

Instagram’dan gelen açıklamada en son takip edilen ve etkileşimde olan kişilerin gönderilerin önde çıkma özelliğini değiştirdiğini duyurdu. Yeni algoritmada birçok kişinin gönderilerinin alt tarafta kalmasına neden oluyordu. Kullanıcılar tarafından gelen talep doğrultusunda eski algortimanın beta testlerinin başladığı duyuruldu. Oldukça sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak bu testler bir süre daha devam edecek.

Deneme testleri başarı ile tamamlanmasının ardından bir sorunla karşı karşı kalınmazsa yakın zamanda kullanıcıları uygulamanın eski haline kavuşacaklar.