Instagram şifrenizi hemen değiştirin!

Güvenlik açıklarıyla gündemden düşmeyen Facebook’a bir darbe de Instagram’dan geldi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 17:22

Instagram’da yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle bazı kullanıcıların şifrelerinin açığa çıktığı belirtildi. Güvenlik açığına neden olan şeyin ise Nisan ayında kullanıma sunulan veri indirme aracından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Söz konusu araç Instagram’da ki tüm verileri indiriyor ve bu araçta internet tarayıcısının adres çubuğu bölümünde bulunan URL içinde şifrelerin olduğu belirtildi.

Az sayıda kullanıcının bu sorundan etkilendiği ve bu nedenle bazı kullanıcıların şifrelerin açığa çıkma ihtimaline karşı tedbirli olmaları gerektiği noktasında uyarıldı.

Şifreleri değiştirin

Instagram’da yaşanan güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların tedbirli olması için şifrelerini değiştirmelerinde fayda var.

Instagram tarafından kullanıcılarına sunulan veri indirme aracına uygulamanın ‘Profil’ kısmında bulunan ‘Ayarlar’ alanından ulaşılıyor. Mobil cihazların yanı sıra web sürüm üzerinden de erişilebilen bu özellik sayesinde kullanıcılar ‘Veri İndirme’ talebinde bulunabiliyor.

Talepte bulunmanın ardından kullanıcıların eposta adreslerinde ‘Instagram Verileriniz’ başlıklı bir mail geliyor. Kullanıcılar bu eposta içerisinde bulunan ‘Verileri İndir’e tıklayıp Instagram’da bulunan tüm bilgiler indiriliyor.