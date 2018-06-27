Instagram o özelliği de açtı!

Instagram son yaptığı güncelleme ile video sürelerini 1 saate çıkarmıştır şimdi ise videolara sohbet özelliğini getirdi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 16:30

Instagram yeni güncellemesi IGTV üzerinden yenilikleri durdurak bilmeden yayınlamaya devam ediyor. Şimdi ise video üzerinden sohbet imkanını kullanıcılarına sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Instagram Direct üzerinden bir ya da birkaç kişiyle birlikte sohbet edecek. Şirket yeni özellikle ilgili "Video sohbet size özel bir alanda gerçek zamanlı video deneyimi sunarak, o an birlikte olamadığınız arkadaşlarınızla yakın hissetmenizi sağlayacak." Açıklamasında bulundu.

iOS ve Android’de olacak

Yeni özellik şuan iOS ve Android cihaz kullanıcıları tarafından kullanılabilecek ve diğer sohbet uygulamalarında gibi bir telefon numarasına olmadan da kullanılabilecek.

Video sohbeti nasıl yapılıyor?

Bu özelliği kullanmadan önce Instagram mesajlar bölümünden bir kişiden dört kişiye kadar dilediğinizi seçin ve sağ üstte bulunan kameraya dokunun.

Sohbet sırasında videoyu dilediğiniz gibi ufaltıp mesajlaşmaya, fotoğraf paylaşmaya ve akışınızı kontrol edip hesabınızda istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz.

Kullanılmaya başladığından 4 kişi bile olsa herkesin ekran üzerinde bir alanı oluyor. Böylece konuşanla birlikte herkes görülebiliyor.

Sohbeti bitirmek istediğinizde diğer görüşmelerde de olduğu gibi kırmızı bir telefon simgesi bulunacak oraya dokunmanız yeterli oluyor. Bu özelliği istediğiniz gibi tamamen de durdurabiliyorsunuz. Bunu ayarlar bölümündeki video seçeneklerinden yapabilirsiniz.

Keşfette de yenilikler var

Instagram bu yeni özellikle birlikte keşfet alanında da bir yeniliğe gitti. Görünümde bir değişiklik yokken üst alana konularına göre paneller ekleyip çeşitliliği artırmış oldu.