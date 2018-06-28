Instagram Lite artık kullanılıyor!

574 kilobayt alan işgal eden Instagram Lite, eski cihaza sahip olan kişilerin ve yavaş bağlantıları hız ve performans vadediyor.

Güncellenme 28 Haziran 2018 18:41

Pek çok konuda Facebook’u takip eden Instagram, Google Play üzerinden daha kolay ve kullanılabilir versiyonunu kullanıcılarına sundu. Instagram Lite, 574 kilobayt boyutu ile diğer muadilleri olan Messenger Lite ile Facebook Lite gibi düşük performansa sahip eski model telefonların tek kurtarıcısı.

Aynı zamanda Instagram Lite yavaş ve performansı düşük, sürekli gidip gelen internet bağlantıları için de son derece büyük kolaylık olacak. Ancak Instagram Lite sadece ‘Direct’ mesaj ve video paylaşma özelliğinden mahrum bunun dışında tüm özellikleri birlikte sunuyor.

Uygulamalar içerisinde ‘Lite’ların en çok kullanılanı Facebook Lite’a erişim 2015 yılında erişime başlandı ve kullanıcı sayısı 2017 yılında 200 milyona erişti. 2018 yılında Messenger Lite kullanıcı hizmetine açıldı. En son olarak Lite uygulamasına piyasaya çıkardı.