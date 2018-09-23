Instagram iki yeni güncelleme için kolları sıvadı!

Instagram, Repost ve planlanmış post özelliği hizmetlerini kendi bünyesinde vermeye hazırlanıyor.

Güncellenme 23 Eylül 2018 14:50

Instagram, yıllardır bir uygulama ile kullanıcılarına sağladığı özelliği direkt kendi bünyesinde vermeye hazırlanıyor. Repost adını taşıyan bu özellik ayrı olarak kullanılıyordu. Instagram bundan sonra bu hizmeti bünyesinde verecek ve kullanıcıların Repost için ayrı bir uygulama indirmesine gerek kalmayacak.

Twitter’daki RT özelliğine benziyordu

Instagram kullanıcılarının çoğu, Twitter’ın RT uygulamasına benzeyen Repost uygulamasını ayrı bir araçla kullanıyordu. Yani başka birinin paylaşımını sayfasına taşımak isteyenler bu uygulama ile bunu başarıyordu.

Üçüncü parti yazılımla yapılıyordu

Fakat Instagram bugüne kadar kendi bünyesinde böyle bir hizmet vermemişti.

Bugüne kadar neden bu hizmeti bünyesinde vermedi?

Üçüncü parti yazılımlarla verilen bu hizmeti kendi bünyesine çekmek için harekete geçen Instagram, bugüne kadar uygulamanın doğasını bozma riskinden dolayı uzun süredir sisteme entegre etmiyordu. Yaptığı testler sonucu ise bunun artık başarılı olabileceğini saptadı.

İlk başta onaylı hesaplar güncellenecek

Instagram ilk başta onaylı işletme ve beta hesaplarında yapmayı planladığı bu güncellemeye ek olarak başka yeni özelliklerle de getirmeyi planlıyor. Test edildiği iddia edilen özellikler arasında zamanlanmış post özelliği de var.

Zamanlanmış post özelliği de geliyor

Bu özellikle aktif olduğunda, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Intagram’da da gönderiler post zamanlama özelliği ile istenilen saat ve günde yayınlanacak şekilde kurulacak.

Instagram’ın bu iki özelliği hangi tarihte yayınlayacağı ise merak konusu…