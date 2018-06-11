Instagram hikayelerine bir yenilik daha!

Instagram’da kullanıcılar arkadaşlarının hikayelerini de kendi profilinde paylaşabilecekler. Ancak bunun için hikayede kişinin etiketlenmiş olması şart.

Güncellenme 11 Haziran 2018 18:17

Resim ve video paylaşım ağı Instagram, yeni bir özelliğinin daha müjdesini verdi. Bu özellikle birlikte bir arkadaşınız hikayesinde sizden bahsettiğinde dilerseniz aynı hikayeyi sizde tekrar kendi profilinizde hikaye olarak paylaşabileceksiniz. Hatta hikaye üzerine yeni resim veya video eklemesi de yaparak değişiklikler yapmanız mümkün olacak.

@mention Sharing

Yeni özelliğe ‘@mention Sharin’ adı verildi ve bu özellik sadece o hikayede etiketlenmiş kullanıcıların yararlanabileceği bir özellik. Etiketleme yapmadan önce uygulama tarafından “Bahsedilen kullanıcılar 24 saat içerisinde bu hikayeyi tekrar yayınlayabilir” uyarı gelmiş olacak. Hemen ardından hikayede bahsi geçen kullanıcılara DM yolu ile ‘Bunu hikayene ekle’ linki iletilmiş olacak.

Hikaye tekrar paylaşmayı istediğinizde sizde paylaşımı tamamlamadan önce üzerinde dilediğiniz gibi değişiklikler yapabileceksiniz ancak diğer kullanıcılar ne yazık ki ilk paylaşan kişinin ismini sizin hikayenizde görmüş olacaklar.

Uygulamanın tam olarak tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı henüz net olarak bilinmiyor. Konu ile ilgili gelişmeler zaman içerisinde kendini göstermiş olacaktır.