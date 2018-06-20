İnstagram hesabımı nasıl silerim?

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram popülerliğini her geçen gün artırmaktadır.

Güncellenme 20 Haziran 2018 16:12

Açtığı hesabı tamamen silmek isteyen bir kişi bu işlemi gerçekleştirdikten hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda silinmiş olacak. Peki Instagram hesabını tamamen kapatmak isteyen bir kişi neler yapmalıdır?

Instagram’da çok vakit geçiriyor veya sıkıldıysanız ve hesabınızı kapatmak istiyor, geçici olarak dondurmak veya tamamen silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın. Tabi bu işlemi gerçekleştirirken beğenilerinizi, fotoğraflarınızı ve tüm takipçilerinizi kaybedeceğinizi asla unutmayın. Instagram’da böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemezseniz yapmanız gereken bir başka işlemse hesabınızı geçici olarak dondurmak olacaktır. Ancak hesabınızı tamamen kapatmak için şu adımları izlemelisiniz...

Instagram hesabını tamamen kaldırmak için tıklayın

Hesaba giriş yaptıktan sonra karşınıza bir ekran çıkacak ve bu adımları tamamen uyguladıktan sonra en altta bulunan ‘Hesabımı kalıcı olarak kapat’ butonuna tıklayarak işlemi tamamlamış olursunuz.

Geçici hesap nasıl kapatılır?

Instagram’da hesabınız tamamen kapatmak yerine geçici olarak dondurmayı da deneyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra aynı tamamen kapatmada olduğu gibi profilinize hiç kimse erişemiyor. Böylece hesabınızda takipçileriniz ve fotoğraflarınız gizlide kalmış oluyor. Dilediğiniz zaman hesabınızı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak tekrar aktif olarak kullanabiliyorsunuz.

İnstagram hesabını dondurmak için tıklayın...