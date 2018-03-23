Instagram fenomenine "müstehcen yayın" operasyonu

Fenomen Taha Özer, sosyal medya hesabından müstehcen içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güncellenme 23 Mart 2018 12:49

İstanbul'da bir Instagram fenomeni müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Müstehcen videolar paylaştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki T.Ö. hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Adresine operasyon yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli T.Ö'yü Ataşehir'deki adresinde yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldı



Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.