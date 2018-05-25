Instagram bunu da yapıyor!

Instagram yaptığı yeniliklerin arasına bir yenisini daha ekledi ve kullanıcıların hareketlerini kaydediyor.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 17:18

Sosyal medya devi Instagram, bot hesapları ayırt edebilmek için geliştirdiği yapay zeka ile birlikte kullanıcıların uygulamayı kullanırken yaptıkları parmak hareketlerini takip ediyor.

Avrupa çapında yürürlüğe giden Genel Veri Koruma Yasası’na (GDPR) göre Instagram, güncelleme yaptığı kullanım şartlarını AB vatandaşlarını göndermeye başladı. Anlaşma kapsamında ortaya çıkan detay ise Instagram’ın kullanıcılarının parmak hareketlerini kaydettiği ortaya çıktı.

GPDR gereğince Facebook ve Instagram gibi dijital şirketler kullanıcılarından hangi verileri ne amaçla kullanmak istediklerini ve neden topladıklarını açıklamak zorundalar.

Sosyal medya devinin yaptığı güncellenen kullanım şartlarında, kullanıcıların uygulamayı kullanırken yaptığı parmak hareketlerini kaydediyor, böylece Instagram bot ve sahte hesapları tespit etmiş olacak.

Instagram’ın uzun yıllardır mücadele ettiği ve bot hesap sorunu bilinmektedir. Bu bot hesaplar özellikle para karşılığında beğeni, yorum ve takip yapan şirketler tarafından sıkça kullanılmaktadır. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Instagram içerisinde mevcut hesapların yüzde 8’inin bot hesaplardan oluştuğu ortaya çıkmıştı ve bu rakam az bir rakam değil. Kullanıcıları aldatmak ve göz boyamak için kullanılan bu sistemle mücadele açısından önemli bir yenilik diyebiliriz.