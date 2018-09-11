İnsansız savaş uçakları ne zaman hazır olacak?

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının 2023 öncesinde göklerde olacağını söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 10:48

Ürettiği İHA’larla Türk Savunma Sanayisine büyük katkı sağlayan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnsansız savaş uçağının ne zaman kullanılabileceğine yönelik hedeflerini açıklayan Bayraktar, insansız savaş uçağının 2023 öncesine hazır olacağını, 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da 2019 da uçuracaklarını, Türkiye’nin SİHA da satmaya başladığını, 2012’de minilerinin satıldığını, şu an büyüklerinin gitmeye başladığını, Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 ülkenin bunlardan bazıları olduğunu söyledi.

“Terör olaylarının azalmasında İHA’ların büyük katkısı var”

Bayraktar, terör olaylarının son 2 sene azalmasında İHA'ların büyük katkı sağladığını, ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını Türkiye’ye dışarıdan vermediklerini, o dönemde adeta terörün bitirilmek istenmediğini, son 2 senedir terör olaylarının çok azaldığını, çünkü insansız hava araçlarının çok etkili kullanıldığını, 58 tanesinin Bayraktar üretimi olduğunu belirtti.

“Teknolojiyi bu kadar kullanan başka bir ülke yok”

Açıklamaları dahi yaparken 15 tanesinin havada olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu sayının git gide artıp 50 olacağını, insansız hava araçlarının da teslim edildiğinde işin bitmediğini, eğitimlerin de kendileri tarafından verildiğini, 3 senesinin bir fiil ekiple beraber Güneydoğu da geçtiğini, Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA'ların donatıldığını, Bayraktar TB1’in kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu, Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kullanan başka ülke olmadığını söyledi.

"Bu parayla ölçülmez”

Baykar'ın üretimiyle Türkiye'nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının hatırlatılması üzerine Selçuk Bayraktar, "Bu parayla ölçülmez. Ölçülecek olsa milyarlarca dolardır" dedi.

“Kendi içimizden yetiştiriyoruz”

Baykar'ın kendi içinde akademik bir kurum gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Lise çağlarından itibaren bizim çekirdek ekibimizin kadrosu bir yerde çalışmış değil kendi içimizde yetişmiş. Kendi içimizden yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.