İnsanlıktan utandıracak olay!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce gerçekleşen faili meçhul bir cinayetin perde arkası ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Mart 2018 15:34

Ordu Fatsa'da tüyleri diken diken eden bir olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Uzun Dere mahallesinde 2004 yılında evinin önünde silahla vurularak öldürülen Mehmet I.'nın failleri uzun yıllardır araştırılıyordu. İncelemeler devam ederken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma'nın faillerin bulunması ile ilgili yaptığı araştırmada olay aydınlığa kavuştu. Olaydan 10 yıl önce 1994 yılında Mehmet I.'nın dayısının kızı Fatma Ş. ile ilişkisinin olduğu, yaşanan bu yasak ilişkiden Fatma Ş.'nin hamile kaldığı ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği ortaya çıktı.

Bebeği öldürüp fındıklığa gömmüş

İddiaya göre Jandarma, Ailenin bu durumu herkesten gizlediğini, doğumdan bir gün sonra ise bebeğin Mehmet I.'nın kardeşi Ahmet I. tarafından öldürüldükten sonra aynı mahallede bulunan bir fındık bahçesine gömdüğünü ortaya çıkardı. Savcılıktan yazılı karar alan Jandarma, bebeğin gömüldüğü mezarın kazılması için çalışma başlattı. Açılan mezarda bebeğin cesedine ulaşılamadı. Çevrede yapılan kazı çalışmaları ise devam ediyor. Bebeği öldüren Ahmet I.'nın ise 2015'te evinin önünde öldürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.