İnsanlık öldü! İntihar girişimini böyle izlediler

İstanbul'da 28 yaşındaki bir gencin intihar girişimini iki vatandaş dürbünle izledi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 13:10

28 yaşındaki bir genç, yetkililerden kağıt toplamak için araba istediğini ve talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek intihara teşebbüs etti. İntihar etmek için yüksek bir yere çıkan genci polisler ikna etmeye çalışırken olayı izleyen bazı vatandaşlar ellerine dürbün alıp saniye saniye bu girişimi gözlemledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı bir binanın 14. katına çıkarak yangın merdivenlerinin bulunduğu yerden intihar girişiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye çalışırken çevredeki bazı kişiler dürbünle izledi.

Adının Hayrettin olduğu öğrenilen 28 yaşındaki vatandaşın yetkililerden kağıt toplamak için araba istediği, talebinin kabul edilmediği ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenine tırmanan genci gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 1 saatten fazla merdivenlerde duran genç, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri intihar etmek isteyen genci sakinleştirmeye çalışırken olayı izleyen çevredeki vatandaşlardan iki kişi yol kenarında intihar girişimini dürbünle izledi.