İnsan neden uyur?

Uykunun gün içerisinde boşa geçirilen bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 11:54

Kişinin kendini yenilemesi sağlıklı bir yaşam ve düzenli bir metabolizma için uyku son derece önemli bir yaşamsal eylemdir. Uzmanlar uyku hakkından bilinmeyenleri anlattı

Tüm yaşamın üçte biri uyku ile geçer

Uyku süreci aslında kendi içerisinde belli başlı bölümlere ayrılır. Bunlar rüya dönemi ve rüya dışı dönem olmak üzere iki bölümde incelenir. Rüya dışı da kendi içerisinde ikiye ayrılır bunlar ise derin uyku ve yüzeysel uykudur. Bu evreler belli bir düzen içerisinde tüm gece sıra ile devam eder. İnsan sağlığı ve vücut için kendine özgü görevleri bulunmaktadır. Örneğin rüya dönemi gerek psikolojimiz için gerekse hafızamız için büyük öneme sahipken derin uyku döneminde ise hormonlar düzenlenip metabolizma düzene girer.

Kaliteli yaşam için kaliteli uyku

Günlük yaşamın sağlıklı bir şekilde geçmesi için gece uykusunun düzenli ve kaliteli geçmesi yeterlidir. Yetişkin bireyler için ideal olan uyku günlük 7-8 saat iken bebekler için bu durum 16-18 saat şeklinde olmalıdır.

Uyku süremiz doğuştan belirlenmiştir

Kişi için ideal olan uyku saati doğduğunda bellidir. Bir kişi 7 saat uyuyup uyandığında gün içerisinde tekrar uyku ihtiyacı hissetmiyorsa ideal olan uyku saati 7 saattir. Uyku düşkünü olan bir kişi ise günde 10 saat uyuyunca rahat ediyorsa 8 saat uyuduğunda kendini gün içinde yorgun ve uykusuz hissedebilir.

Öğle uykusu

Yapılan araştırmalar sonucunda erişkin bir kişinin kaliteli bir gece uykusunun ardından öğlen 15:00’dan önce gece uykusuna engel olmaması açısından 15- 20 dakika kadar uyuduğunda günü daha verimli kullandığı tespit edilmiştir.

Gün içerisinde trafikte araç kullanırken uyku sıkıştırdığında büyük sorunların ortaya çıkmaması için aracı kenara çekip 15-20 dakikalık kısa bir uyku ile tüm konsantrasyonunuzu ve dikkatiniz toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Kalitesiz uyku nelere sebep olur?