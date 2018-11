İnsagram'da Video İzlenme Süresi Ne Kadar?

Instagram, bilindiği üzere anlık durumunuzu takipçileriniz ile paylaşabilmenizi sağlamaktadır.

Güncellenme 15 Eylül 2018 02:52



Instagram, bilindiği üzere anlık durumunuzu takipçileriniz ile paylaşabilmenizi sağlayan, bu kapsamda sizlere video ve fotoğraf yükleme

imkanı tanıya bir sosyal medya platformudur. Instagram sayesinde, büyük bir özenle çekmiş olduğunuz ya da sadece o an yakalamış

olduğunuz bir fotoğrafı sayfanıza yükleyebilirsiniz veya önceden hazırlamış olduğunuz ya da o an içerisinde bulunduğunuz durumu gösteren

bir videoyu da takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Anlık olarak paylaştığınız ve sıcağı sıcağına takipçilerinize ulaştırdığınız videolara ‘’story’’,

yani hikaye adı verilmektedir. İsteğe bağlı olarak videolarınıza farklı müzikler ekleyebilirsiniz ve bu uygulamayı story’lerinizde de

gerçekleştirebilirsiniz. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki story’ler, normal videolara göre çok daha kısa sürmektedir. Bu yüzden story

paylaşımlarınızda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yoksa Instagram, yüklediğiniz videonun belirli bir kısmını kırpıyor. Peki, instagram

hikaye video süresi ne kadar? Video uzunlukları ne kadarla sınırlı?

Normal Video Süresi Ne Kadar?

Halihazırda instagram video süresi 1 dakika, yani 60 saniye olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda hazırlamış olduğunuz videoların maksimum

süresi 60 saniye olmalıdır. Eğer yüklemek istediğiniz videonun uzunluğu 60 saniyeyi geçiyorsa Instagram bu videoyu yüklemenize izin

vermeyecektir. Bu süreyi nalsı uzatabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, boşuna uğraşmayın. Zira Instagram’daki video sürelerini uzatabilmek

için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu yüzden de hazırlamış olduğunuz videonun 60 saniyesini kırpabilir ya da tam 60 saniyelik bir video

hazırlayabilirsiniz.

Efektleri Sizler de Üretebilirsiniz

Hazırlayacağınız videolara ekleyeceğiniz efektler ve müzikler sayesinde takipçilerinizi memnun edebilir ve yeni takipçiler de elde

edebilirsiniz. Bu kapsamda Instagram sizlere kendi uygulaması üzerinden görüntü efekti ekleme olanağı da sunmaktadır. Fakat Instagram’ın

sunduğu efektleri tercih etmeyip kendi ürettiğiniz ya da başka kaynaklardan elde ettiğiniz efektleri kullanma olanağına da sahipsiniz.

Özellikle kendi ürettiğiniz ses ve görüntü efektleri sayesinde oldukça kısa bir sürede fenomen olabilirsiniz. Ayrıca bu efektleri nasıl

ürettiğinizi soran takipçilerinizle yardımlaşarak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Peki, instagram hikaye süresi ne kadar?

Story Süresi Ne Kadar?

Instagram’ın hikaye süreleri için belirlediği sınır 14 saniyedir ve 14 saniye içerisinde anlık durumunuzu takipçilerinize betimleyen bir video

paylaşabilirsiniz. Ancak 14 saniyenin oldukça kısa bir süre olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu yüzden de birçok Instagram kullanıcısı

story’lerini 14 saniyelik bölümlerden oluşturmaktadır. Tıpkı bir dizi izler gibi 14 saniyeden oluşan story bölümleri, tüm Instagram

kullanıcıları tarafından oldukça sevilen bir uygulama olarak yerini almıştır. Eğer anınızı takipçilerinizle uzun süreli olarak paylaşmak

istiyorsanız, sizler de 14 saniyeden oluşan bölümlerle bir story zinciri oluşturabilirsiniz. Bölümlerinizi sayfanıza her yükleyişinizde

takipçilerinizin içinde büyük bir heyecan yaratmış olacaksınız ve bu durum da takipçilerinizin kalıcılığını artıracaktır.

Yapabilecekleriniz Sınırlı Değil

‘’Bu 14 saniyede ne yapabilirim ki?’’ diye düşünmeyin. O an şans eseri karşınıza çıkan bir şarkıyı takipçilerinizin ilgisine sunabilir, gündelik

hayatta pek sık karşılaşmadığınız bir durumu takipçilerinize aktırabilir veya komik bir durum yakaladığınız zaman bunu hemen

takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Kısacası sizlere sunulan bu 14 saniyede yapabileceğiniz şeyler hayal gücünüzün sınırlarıyla doğru

orantılıdır.

Story Sürelerinin Uzatılması İsteniyor

Son olarak, Instagram’ın kullanıcılarına sunmakta olduğu bu hikaye ve normal video imkanlarının sürelerinin yakın gelecekte artabileceği de

düşünülüyor. Fakat bu düşünceler Instagram’ın sadece story özelliği ile sınırlı. Zira normal video süresinin 60 saniye olması, birçok kullanıcı

için makul bir karar olarak görülüyor. Ancak story’lerin biraz daha uzatılması da kullanıcıların talepleri arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Instagram’da gerçek takipçiler satın alarak profilinizi geliştirmeniz mümkün ve çok basit. Bunun için Crovu’nun internet

sitesine buradan göz atabilirsiniz.