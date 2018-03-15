İnşaat temelinden kafatası çıktı!

Eskişehir'de, inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.

Güncellenme 15 Mart 2018 17:17

Eskişehir'de bir inşaatın temel kazısında çok sayıda insan kafatası bulundu. Mahallenin yerlileri ise inşaatın yapıldığı yerin eski bir mezarlık olduğunu iddia etti.

İddiaya göre, Odunpazarı'ndaki Cunudiye Mahallesi Kargapınar Sokak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nın karşısına apartman yapılmasına kararlaştırıldı. İnşaatın temek kazısının başladığı sırada kazılan yerlerden onlarca insan kafatası çıktı. Kemikleri gören inşaat işçileri hemen '155 Polis İmdat' hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbarı alan polisler hemen bölgeye intikal etti.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde kafatası ve kemiklerin fotoğrafını çekti ve numuneler aldı. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtirken, mahalle sakinleri ise inşaat kazısının olduğu yerin daha önce mezarlık olduğunu söyledi. Mahalleli, ayrıca inşaat alanının Odunpazarı Mezarlığı yakınında olduğunu belirtti.