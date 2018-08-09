İnönü'nün Erdoğan'a hakaret eden koruması gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır derecede hakaret eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulundu.

8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunan Hayri İnönü, "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" demişti.