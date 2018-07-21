Inna, Bodrum'u salladı

Dünyacı ünlü Rumen şarkıcı Inna, Bodrum'da hayranları ile buluştu.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 14:49

Romanyalı söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Bodrum'da Türk hayranları ile buluştu.

Gerçek adı Elena Alexandra Apostoleanu olan sanatçı, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Daha önce de Bodrum'da konser veren Inna, kendisini izlemeye gelen Türk hayranlarını Türkçe, "Nasılsın Bodrum" diyerek karşıladı.

Şarkılarının arasında da "Bodrum seni çok seviyorum" diyen Inna'ya sahnede dansçıları eşlik etti.

Inna'yı izlemeye gelen hayranları şarkılarla doyasıya eğlendi.