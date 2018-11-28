İngiltere’nin skandal kararına Bakan Gül'den tepki!

Adalet Bakanı Gül, İngiltere’nin FETÖ’cü iş adamı Akın İpek’in iadesine dair verdiği kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 16:11

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere’nin FETÖ’cü iş adamı Akın İpek’in iadesine dair talebi reddetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dostluğunu bu yolla göstermeli

Bakan Gül, "İngiltere'den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir" ifadelerini kullandı.

İngiliz yargısı bugün görülen davada FETÖ firarisi eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Bakan Gül’den açıklama

Bu kapsamda Türkiye’den ilk tepkiyi de Bakan Gül verdi. Gül, FETÖ üyeleri; firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebin İngiltere tarafından reddedilmesinin kabul edilemez bir karar olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukun gereği

Bakan Gül, Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğunu, İngiltere yargısının red kararının siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşıdığını, bu nedenle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

İngiltere'den beklentinin, hem uluslararası hukukun hem de sözleşmelerin gereğini yapmalarına dair olduğunu belirten Bakan Gül, İngiltere’nin FETÖ mensubu firari teröristleri iade ederek dostluğunu ve müttefikliğini göstermesi gerektiğini vurguladı.