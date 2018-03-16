İngiltere'den Türk vatandaşları hakkında skandal adım!

İngiltere, Türk vatandaşlarına Ankara Anlaşması kapsamında verdiği sınırsız oturum izni uygulamasını resmen kaldırdı.

Güncellenme 16 Mart 2018 15:00

Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum hakkı bugün itibarıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırdı. Bugünden sonra artık sadece uzatma vizesi verilecek.

Son düzenleme ile sınırsız oturum izni kaldırıldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın kaldırdığı Türk vatandaşlarına ait süresiz oturum izni ile Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlardı. 4 yıl tamamlanınca ise süresiz oturum izni hakkında sahip oluyorlardı. Yapılan bu düzenleme ile bu durum ortadan kalktı.

Artık sadece vize uzatma yapılacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının süresiz oturum iznini kaldırdığını resmen duyurdu. Bundan sonra Türk vatandaşlar artık sadece vize uzatma başvuruları yapacak. Her başvuruda 3 yıllık oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.