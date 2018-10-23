İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması! Kaygı verici

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamalarının kaygı verici olduğunu söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 16:32

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı Cemal Kaşıkçı açıklaması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Son derece kaygı verici"

Hunt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesinin kendisini son derece kaygılandırdığını, dünyanın hala yanıt beklediğini söyledi.

Başbakanlıktan açıklama yapıldı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında sadece Suudilerin yanıtlayabileceği soruların bulunduğu gerçeğinin altını çizdi" değerlendirmesi yapıldı.

"Açıklama inandırıcı değil"

Dün İngiltere parlamentosunda konuşan Hunt, Kaşıkçı’nın yakın ilişkide olduğu bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldüğünü, bir arbedede öldürüldüğü iddiasının inandırıcı bir açıklama olmadığını söyledi.

Hunt; İngiltere'nin eylemlerinin, Suudi yetkililerin yapacakları nihai açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine güvenmesine bağlı olacağını belirtti.

“Niye 17 gün bekledi?"

Hunt, “Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi? Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın cesedine ne oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?" ifadelerini kullandı.