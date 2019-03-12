İngiltere'den Brexit görüşmeleri açıklaması

Liddington, AB ile devam eden Brexit görüşmelerinin "tedbir maddesi''yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiklerini söyledi.

Güncellenme 12 Mart 2019 11:20

İngiltere’nin Başbakan Yardımcısı David Liddington, AB ile devam eden görüşmelerde, ülkesinin tartışmalı ''tedbir maddesi''yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda bir konuşma yapan Liddington, Brexit anlaşmasında yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiğini söyledi.

Hükümetin elde ettiği değişikliklere göre; AB’nin İngiltere’yi ''tedbir maddesi''ni kullanarak müzakere sürecinde mahsur bırakmasının önüne geçileceğini belirten Liddington, AB'nin böyle bir niyetle hareket etmesi halinde, konunun bağımsız hakemliğe götürülmesi için zemin oluşacağını söyledi.

Liddington, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''nin yürürlüğüne Aralık 2020'de son verilmesini sağlayacak ortak bir mekanizma üzerinde de uzlaştığını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmeleri sonuca bağlanmak amacıyla AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Fransa'nın Strasbourg kentinde akşam saatlerinde bir araya geldi. Fakat düzenlenmesi gereken basın toplantısı hala gerçekleşmedi.