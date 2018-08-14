İngiltere'den açıklama: Hem Türkiye, hem de ABD...

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu, iki ülke arasındaki sorunları yine iki ülkenin çözmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 09:31

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile ABD arasındaki döviz krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Pierce, hem Türkiye’nin hem de ABD’nin NATO müttefiki olduğunu, her ikisiyle de ilişkilere çok değer verdiklerini söyledi.

“İleri yönde iyi bir adım”

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’de yargılanma süresi devam eden Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını istemesiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Pierce, hem Türkiye’nin hem de ABD’nin NATO müttefiki olduğunu, her ikisiyle de ilişkilere çok değer verdiklerini, iki ülkenin geçmişte birbirlerine son derece yakın olduğunu, bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken bir sorun olduğunu, Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberi olmadığını, bunun ileri yönde iyi bir adım olduğunu belirtti.

“Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum”

“Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da cevap veren Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

“Rusya dışında başka hiçbir mantıklı açıklaması yok”

Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Pierce, "Gerekli yöntem ve güdüleri vardı. Rusya dışında başka hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sorunu çözebilmek için onlara bizimle konuşma ve çalışma şansı verdik ama reddettiler" ifadelerini kullandı.