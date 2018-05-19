Dünyanın ilk başörtülü kadın hakemi unvanına sahip Somali asıllı Roble, çok sayıda taciz ve tehdit mesajı aldığını söyledi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 16:31

Somali asıllı Jawahir Roble, Büyük Britanya'nın FA kokartına sahip ilk Müslüman kadın hakem olarak tarihe geçti. Başörtüsü ile maçlara çıkması nedeniyle İngiltere futbol kamuoyunun dikkatini çeken Roble, The Sun'a özel hayatıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sosyal medyadan çok sayıda taciz mesajları aldığını belirten kadın hakem, bunların üstesinden nasıl geldiğini bir bir anlattı.

Roble, insanların kendisine sosyal medyadan dinini ve kültürüne riayet etmediğimi söylediğini, futbol kendi kültürü içinde yer almadığını ama klişeleri yıkmak için burada olduğunu söyledi.

Dinini sevdiğini ve yaşamının bir parçası olduğunu belirten Roble, hakem olarak ilk maçına çıktığında bazı insanların gözlerine inanamadığını, kendisinin hakem olma ihtimalinin olmadığını söylediklerini ifade etti.

Ünlü kadın hakem, hiç kimsenin kendisine 'Mutfağa git, senin yerin burası' değil demediğini, cinsiyeti nedeniyle herhangi bir tacize uğramadığını, hatta bir futbolcunun kendisine kadın hakemleri çok sevdiğini söylediğini belirtti.

İki yıldır profesyonel hakemlik yapan Roble, yaptıklarıyla tüm Müslüman kadınlara örnek oldu. Daily Telegraph gazetesi Roble için "İngiltere'deki en önemli hakem" değerlendirmesinde bulunmuştu.