İngiltere'de May dönemi kapanıyor! İşte istifa edeceği tarih...

İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 13:50

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da partisinin liderliğini bırakacağını duyurdu.

7 Haziran’da liderliği bırakacak

Muhafazakar Parti yönetimi ile Başbakanlık konutu "10 Numara" bir araya gelen May, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, 7 Haziran’da parti liderliğini bırakacağını ilan etti.

“Benim için derin bir pişmanlıktır”

"Brexit’i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır ve öyle kalacaktır" ifadesini kullanan May, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini kaydetti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Hafta başında detaylar açıklanacak

May, detaylarını hafta başında açıkladığı yeni Brexit anlaşması paketi nedeniyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç kez reddedilmişti.

Partisi seçimlerde yenilgi alacak

Theresa May'in liderliğindeki partinin, ülkede dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alması bekleniyor.

May ile bugün görüşen parti yönetiminin, İngiliz siyasetçiyi istifaya zorladığı belirtiliyor.