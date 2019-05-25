İngiltere’de lider arayışları başladı! İşte en güçlü adaylar...

İngiltere’de Theresa May'in istifa edeceğini açıklaması sonrası adaylar harekete geçti.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 13:46

İngiltere’de Theresa May'in istifa edeceğini açıklaması sonrası iktidar partisinden yeni lider arayışları başladı. Adaylar ise şimdiden lobi çalışmalarına başladı.

Kaç oyla seçilebiliyorlar?

Muhafazakar Parti kurallarına göre lider adayları, öncelikle milletvekillerinin yapacağı oylamada ikiye indiriliyor. Son iki adaydan biri, partinin yaklaşık 125 bin üyesinin oylarıyla lider seçiliyor.

En güçlü aday kim?

Eski Dışişleri Bakanı, May’in boşaltacağı koltuk için en güçlü aday olarak görünüyor. Ülkenin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın da liderleri arasında yer alan Johnson, temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek istifa etmişti.

Parti tabanı Johnson’ı destekliyor

Ülkenin AB’den gerekirse anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını savunan Johnson’a en büyük desteği, parti tabanı veriyor. Milletvekilleri arasında bugüne kadar yeterli desteği sağlayamayan Johnson’ın, partinin oyunun anketlerde dramatik oranda düşmesi nedeniyle bu engeli de aşabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı Nigel Farage'ın kurduğu Brexit Partisi'nin anketlerde gördüğü rağbet de Johnson'ın şansını artırıyor. Johnson, Muhafazakar Parti'nin seçmen tabanını ele geçiren Farage'a karşı partiyi savunabilecek en güçlü isim olarak görülüyor.