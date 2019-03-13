İngiltere'de kriz! May'in koltuğu sallanıyor

İngiltere Parlamentosu, Brexit koşullarını belirleyen anlaşmayı bir kez daha reddetti.

Güncellenme 13 Mart 2019 08:42

İngiltere Parlamentosu, AB ile varılan ve ülkenin bu gruptan ayrılmasını öngören Brexit koşullarını belirleyen anlaşmayı bir kez daha reddetti. Alınan bu karar ülkenin Başbakanı Theresa May'i zor duruma soktu.

Karar sonrası İngiliz medyasında May’in koltuğunun tehlikede olduğu yazılırken, bu anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda ayrılığın gerçekleşemeyebileceği belirtildi.

Bu kapsamda ikinci bir ihtimal daha var. Buna göre; İngiltere tek taraflı olarak ayrılığını ilan edecek ama bu durum karşısında milyarlarca dolar zarar edecek.

“Brexit'e sadece 16 gün kaldı"

The Guardian gazetesi, May'in 149 oy farkıyla aldığı yenilginin zaten yıpranmış otoritesine yeni bir darbe vurduğunu belirtti ve manşetinde, "May'ye bir dev yenilgi daha ve Brexit'e sadece 16 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

“İngiltere krizde”

"Çaresizliğe itildik" manşetini atan Times ise, May'in yenilgisiyle birlikte "İngiltere'nin krize girdiğini" söylüyor.

“İkinci aşağılayıcı yenilgi”

Daily Telegraph gazetesi ise, "May, ikinci aşağılayıcı yenilgiye karşın iktidara tutunuyor" manşetini attı. Gazete İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta anlaşma olmadan AB'den çıkması gerektiği görüşünde.