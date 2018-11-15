İngiltere’de Brexit depremi! O isimler art arda istifa etti

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin organize eden isim olan Raab ve Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mcvey, istifa etti.

Güncellenme 15 Kasım 2018 14:28

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin organize eden isim Dominic Raab, resmi Twitter hesabından görevi bıraktığını duyurdu. Raab, AB ile anlaşma kapsamında önerilen şartları destekleyemeyeceğini söyledi.

İki istifa art arda

Raab’ın istifasını açıklaması sonrası Çalışma ve emeklilik Bakanı Esther Mcvey de onu takiben istifa etti. Twitter’dan açıklama yapan Mcvey, sabah saatlerinde Başbakan Theresa May'i ve Bakanlar Kurulunu istifası hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.

5 saatlik kabine toplantısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurmuştu.

İngiltere’nin çıkarlarına en uygun anlaşma

Bakanlar arasındaki uzun ve ayrıntılı bir tartışma sonrası anlaşmanın onaylandığını belirten May, bu anlaşmanın bütününün çıkarlarına en uygun anlaşma olduğuna inandığını söyledi.

Pazarlık 18 ay sürdü

İngiltere ve AB arasında 18 ay süren pazarlık sonrası hazırlanan taslak metinle, taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılana kadar AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor.

İki tarafta karşılıklı olarak hakları koruyacak

Taslak metinde, AB’de yaşayan Birleşik Krallık vatandaşları ile Birleşik Krallıkta yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtildi.

25 Kasım’da zirve yapılacak

AB, bugün erken saatlerde Brexit için tarih vermişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak” dedi.

Halkın yüzde 52’si ayrılmak istemişti

Birleşik Krallık’ta 2016’nın Haziran ayında yapılan referandum sonrası halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma fikrine destek vermişti. 46 milyon seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.