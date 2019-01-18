İngiltere'de Brexit alarmı! Askerler göreve çağrıldı

İngiliz Savunma Bakanlığı ülkede 3 bin 500 yedek askeri göreve çağırdı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 11:48

İngiliz Savunma Bakanlığının ülkenin parlamentosuna verdiği bilgiye göre, Brexit senaryolarına hazırlık kapsamında yedek askerler 10 Şubat itibarıyla göreve çağrıldı.

3 bin 500 asker göreve çağrılacak

Ülkede 3 bin 500 askerin çağrılması, “AB'den anlaşmasız ayrılığın, İngiltere vatandaşlarının refahı, sağlığı ve güvenliği ile İngiltere'nin ekonomik istikrarı üzerinde yaratabileceği etkileri hafifletmekte hükümete yardım etmek" olarak açıklandı.

“Brexit'in ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor”

Yedek askerlerin 9 Şubat 2020’ye kadar görevde tutulacağı ifade edilirken karada dair açıklama yapan İşçi Partisi milletvekili Lan Murray, "Yedek askerlerin göreve çağrılması, anlaşmasız Brexit'in ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hükümetin kendi eliyle yol açtığı bir anayasal kriz nedeniyle yedek askerlerin göreve çağrılıyor olması şaşkınlık verici” dedi.

İngiltere’de anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında Kuzey İrlanda'ya ilave 2 bin polis gönderilmesi kararı da alınmıştı.

İngiltere'de Theresa May hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilmesinin ardından "anlaşmasız Brexit" seçeneği kuvvet kazanmıştı.