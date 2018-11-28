İngiltere yargısı FETÖ'cülere sahip çıktı!

İngiltere, FETÖ firarisi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Güncellenme 28 Kasım 2018 13:52

İngiltere’nin başkenti Londra’da yargılanan FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedildi.

Türkiye, İpek’i istedi

Türk yargısı, Akın İpek’i FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine katıldığı ve destek sağladığı gerekçesi ile İngiltere’den istemişti.

İngiltere’de gözaltına alındı

Akın İpek, İngiliz yargısı tarafından Mayıs ayında gözaltına alınmıştı ama mahkeme 50 bin sterlin kefaret karşılığında serbest bırakılmıştı. Eylül’de başlayan 4 gün yargılama sonrasında ise karar bugüne bırakılmıştı.

Mahkeme iade talebini reddetti

Bu sabah saatlerinde Akın İpek ve yanında bulunan diğer sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İpek'in Türkiye'ye iade talebinin reddine karar verdi. Türkiye’nin verilen bu kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.

Ülkede süreç nasıl işliyor

İngiltere’de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı'nın onayı ile uygulanıyor.