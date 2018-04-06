İngiltere ve Rusya, BM'de kozlarını paylaştı!

Çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenme olayından sonra taraflar BM Güvenlik Konseyi'nde bir araya geldi.

Güncellenme 06 Nisan 2018 09:18

İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayından sonra büyüyen kriz sonrası Rusya'nın talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı.

Temsilciler birbirlerini suçladı

BM Güvenlik Konseyinde bir araya gelen Rusya ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili birbirlerini suçladı.

Rusya’dan İngiltere’ye suçlama

Konuyla ilgili konuşan Rus Büyükelçi Nebenzia, eski bir çifte ajan olan Skripal ile kızı Yulia'yı Rusya'nın zehirlediği iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek, Londra diğer ülkelerle Rusya'nın ilişkilerini zehirlemeye başladığını ileri sürdü.

"Ateşle oynuyorsunuz”

Nebenzia, İngiltere'nin Rusya'ya karşı propaganda savaşı yaptığını, bu olayın sahte bir hikaye olduğunu iddia etti. Nebenzia ayrıca, "Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz" uyarısında bulundu.

Rusya devlet destekli suikastler yapıyor

Daha sonra söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'nın devlet destekli suikastler yaptığını iddia etti.

İngiliz temsilciden şok savunma

Pierce, İngiltere'nin gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını belirten Pierce, "Kimyasal silah kullanımı soruşturmalarını engelleyen bir ülkeden ders alacak değilim" dedi.

Yulia'nın cevabı bekleniyor

Pierce, babası ile birlikte zehirlenen Yulia'nın durumunun iyiye gittiğini, görüşme talebini aldıklarını ve Yulia'nın vereceği cevabı beklediklerini sözlerine ekledi.

Ne yaşanmıştı?

İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.