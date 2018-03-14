İngiltere ve Rusya arasında "casus" krizi!

Theresa May, olaylı Rus casusun İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

Güncellenme 14 Mart 2018 16:17

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casusunun İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesine Rusya devletinin suçlu olduğunu iddia etti.

23 Rus diploman sınır dışı edilecek

Konuyla ilgili açıklama yapan May, İngiltere'de bulunan 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

Uygulamalar sertleşecek

Diplomatlara ülkeyi terk etmek için 1 hafta süre verildiğini de vurgulayan May, 'Düşman devlet aktivitelerine' yönelik uygulamaları sertleştireceklerini, Rusya'nın ülkedeki casus ağını yok edeceklerini belirtti.

Üst düzey ilişkiler koparılacak

Rusya ile diyaloğu tamamen bitirmenin ulusal çıkarlara ters olduğunu fakat tüm üst düzey ilişkilerin koparılacağını açıkladı.

Dünya kupasına katılım olamayacak

May ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

Rusya’nın İngiltere’deki mal varlığına el konulacak

Rusya devletinin İngiltere'deki mal varlıklarına el koyacaklarını söyleyen Theresa May, Birleşik Krallık'ta yaşayanların can ve mal güvenliğinin tehdit edebileceğini düşündüklerini belirtti.

AB ve NATO tam destek veriyor

AB ve NATO'nun güçlü bir destek verdiğini söyleyen May, "Şimdi güvenliğimizi sağlamak için müttefiklerimizle bir araya gelmemiz esastır" dedi.

Yarın konuyla ilgili toplantı yapılacak

İngiltere'nin müttefikleriyle fikir birliği içerisinde olduğunu belirten May, yarın konuyla ilgili NATO toplantısı yapılacağını söyledi. May ayrıca, "Bu konu kimyasal silahların Rusya devleti tarafından kanunsuz bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili" ifadelerini kullandı.