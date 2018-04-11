İngiltere de Suriye için harekete geçti!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'ye müdahale için parlamentoyu devre dışı bırakmak istediği iddia edildi.

Güncellenme 11 Nisan 2018 22:13

ABD'nin Suriye'ye müdahale planları yaptığına dair iddialar ortaya atılırken dünyaca ünlü İngiliz yayın kuruluşu, İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamento onayı olmadan Suriye'ye saldıracağı ileri sürüldü.

May parlamentoyu devre dışı bırakmak istiyor

BBC'nin Politika Editörü John Pienaar, Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde Theresa May'in parlamentoyu devre dışı bırakmak için yöntemler aradığı bilgisine yer verdi.

Muhalefet partileri ayaklandı

Bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra ülkenin etkin muhalefet partilerinden olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Theresa May'e bu hareketinden ötürü tepki gösterip, Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesine neden olduğunu söyledi.