İngilizlerin "Yeni Türkiye" korkusu!

İngiliz dergisi Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden duydukları rahatsızlığı yazdı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 11:19

İngiltere'nin dünyaca ünlü haftalık dergisi Economist'te 24 Haziran seçimleriyle ilgili, Yeni Türkiye için ilk, Atatürk'ün kurduğu eski Türkiye için son gün ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin yeni sisteme geçişini hazmedemeyen dergi, Yeni Türkiye'nin daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacağını iddia etti.

Yeni Türkiye’den rahatsız oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yeni bir siyasi dönemi başlattığını yazan dergi, seçimlerin bağımsız fakat adil olmadığını, 24 Haziran'ın İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan'ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye'nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin son günü olduğunu, ayrıca 'Yeni Türkiye'nin daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacağını belirtti.

Haksızlık yapıldı iddiası

Bahsi geçen yazıda, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in medyada yer aldığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oranla daha az yer aldığı iddia edildi.

Milliyetçi bir Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurulan ittifakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha milliyetçi bir çizgiye iteceği öne sürülen yazıda, Erdoğan'ın OHAL'e son vermesi halinde ise 'muhaliflerin peşine takılmayı bırakacağını düşünmek için bir sebep olmadığı' yorumu yapıldı.

Erdoğan’a hadsiz suçlama

Bahsi geçen yazının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altındaki Türkiye'nin ciddi bir şekilde bölünmüş durumda olduğunu, bir tarafta kendisi için refahın, dini özgürlüğün ve ulusal gururun sembolü olan muhafazakar Müslümanlar ve milliyetçilerin olduğunu; diğer tarafta ise kendisini yozlaşmış ve baskıcı bir despot olarak gören sekülerler, liberaller, güneydoğudaki Kürtlerin olduğu yer aldı.