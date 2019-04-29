İngiltere’de en fazla rezervasyon İspanya için yapılırken ikinci tercih ise Türkiye oldu.

Güncellenme 29 Nisan 2019 14:53

İngiltere’de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyonunu yaptı. Ülkede en fazla rezervasyon İspanya için yapılırken, ikinci tercih ise Türkiye oldu.

BBC’de yer alan habere göre, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'i, Avrupa dışındaki ülkelere yöneldi. Geçen yıl bu oran, yüzde 38'in altındaydı. Bunun en önemli sebebi, İngiliz sterlininin euro karşısında değer kaybetmiş olması.

Ciddi bir artış var

Türkiye için ise geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirtiliyor. İngilizlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu

Her şey dahil cezbediyor

İngiliz turistlerin bu yaz, çoğunlukla Avrupa dışında ve "her şey dahil" paketleri tercih ettiği belirtiliyor.