İngilizler bir dönem "Türk Messi" dediği Emre Mor'u yerden yere vurdu!

İngiliz basını, bir dönem "Türk Messi" olarak anılan Emre Mor'u son zamanlardaki performansı nedeni ile yerden yere vurdu.

Güncellenme 18 Ekim 2018 17:14

Bir dönem milli takımda performansı ile göz dolduran genç futbolcu Emre Mor, son zamanlardaki düşüşü ile dikkatleri çekti. İngiliz basını da genç oyuncunun düşüşüne geniş yer verdi.

“Emre Mor'un zarafetten düşüşü”

Yıldız futbolcu için “Emre Mor'un zarafetten düşüşü… Tüm genç oyuncular için bir uyarı bir örnek niteliğinde" benzetmesi yapılırken, Haziran 2016'da Danimarka'da FC Nordsjaelland'da oynarken, 'Türk Messi' olarak anıldığına da değinildi. Haberde daha önce Emre’nin doğal yeteneği ve teknik özellikleriyle Avrupa'nın en potansiyelli ismi olduğu hatırlatıldı.

Saha dışı olaylarla anılıyor

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund’daki performansları da hatırlatılan 21 yaşındaki yıldızın, Dortmund'da Thomas Tuchel'in sabrını tükettiği, Milli Takım'dan kesildiği, saha dışı olaylarla anıldığı aktarıldı.

Futbolundan çok farklı gündemlerle konuşuldu

Öte yandan haberde, Emre Mor’un Real Madrid ve Barcelona'da oynama hayaliyle İspanya'ya gittiği ve Celta Vigo ile anlaştığı kaydedildi. Burada performansından çok antrenörlerle sorun yaşadığının altı çizilen haberde, kadro dışı kalmaları, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları hatta kendisine yaptırdığı taht şeklinde koltukla hep farklı şekilde gündemde olduğu ifade edildi.

Önündeki şanslar tükenmedi

Emre Mor üzerinden örnekler verilip, futbolda, sadece yeteneğin yeterli olmayacağı, futbol disiplini ve prensiplerinin de olması gerektiği vurgulandı. Ancak Emre'nin henüz 21 yaşında olduğu ve önünde şansların tükenmediği dile getirildi.